Sandra Kubicka o mężczyznach swojego życia. Otworzyła się na temat zdrad, których doświadczyła

W kolejnej części wpisu Sandra opowiedziała o jednym ze swoich niedawnych związków. "Jestem osobą bardzo romantyczną, ale nie z każdym było to kompatybilne - i to jest ok. Co jest nie ok, to tkwić w związku, w którym wiesz, że jest za dużo niezgodności. W którym non stop się kłócicie i zostajecie, bo 'przecież się kochamy'. Jeżeli to jest Twoje uzasadnienie na ciągłe cierpienie, poczucie samotności, zdrady i kłamstwa - to chcę ci powiedzieć, że na pewno znów pokochasz" - napisała.