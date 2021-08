Sandra Kubicka mierzyła się z okrutnym hejtem. "Słyszałam, że jestem wielkim morsem"

– Ja sama zostałam ofiarą ogromnego hejtu przez ostatni rok, bo dowiedziałam się, że mam cukrzycę, i to wszystko na mnie wpłynęło. Słyszałam rzeczy typu: roztyła się, jest wielkim morsem, boże, to coś kiedyś było modelką. Przestałam się malować, przestałam retuszować zdjęcia, zaczęłam pokazywać rozstępy i jeżeli to uważane jest za brzydotę, to ja nie wiem, w jakim świecie żyjemy – powiedziała w rozmowie z Plotkiem.