Sandra Kubicka o związku z Baronem: "gdybyśmy weszli w to osiem lat temu, nic by z tego nie było"

Mimo to, a być może właśnie na przekór niedowiarkom, związek 39-letniego muzyka i 28-letniej celebrytki kwitnie, o czym sama Kubicka zapewniała ostatnio na Instagramie. Nie tylko zdradziła, że Baron to jej wymarzony książę z bajki, ale i ujawniła, jak kręta droga prowadziła ich do tego uczucia. Co więcej, trzymając się tej metafory, Kubicka jest przekonana, że każdy zakręt i przystanek na tej drodze do wspólnej mety był im potrzebny.