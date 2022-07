Sandra Kubicka prezentuje swoje rozstępy. "Świat, który kiedyś brał jej ciało jako przykład, zaczął z niej kpić i ją obrażać.."

"All Wonders to historia kobiety, która kiedyś czuła się bardzo komfortowo we własnym ciele, była bardzo pewna siebie, uwielbiała swoje ciało, inni z reszta też, dlatego była rozchwytywana przez obiektywy na całym świecie.. ale w pewnym momencie los zadecydował jej to odebrać. Jej ciało się zmieniło, zmieniło się również jej nastawienie, zaczęła sie chować, wstydzić, a świat, który kiedyś brał jej ciało jako przykład, zaczął z niej kpić i ją obrażać.."