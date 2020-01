Sandra Kubicka świętuje rocznicę związku. Ten czas minął jej bardzo szybko

Sandra Kubicka bardzo chętnie wystawia swój związek na widok mediów. Nic więc dziwnego, że jest to często poruszany temat. Jednak to nie sama relacja jest interesująca, lecz kryzysy, jej staż, czy różnica wieku dzieląca zakochanych.

Sandra Kubicka bardzo szybko sprawiła, że jej związek z Kaio stał się głośny i medialny. Sama chętnie udostępnia ich wspólne zdjęcia, a fani modelki każdego dnia zasypywani są najnowszymi informacjami dotyczącymi tego związku. Bywa lepiej i bywa gorzej, zdarzają się krzysy, ale zakochani wychodzą z nich obronną ręką. Do tej pory nic nie wskazywało na to, by była to przelotna znajomość. Kubicka poznała już córkę partnera, a para w niedalekiej przyszłości planuje się pobrać.