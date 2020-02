Sandra Kubicka w zmysłowej odsłonie. Strój działa na wyobraźnię

Sandra Kubicka raz po raz pokazuje fanom coraz to odważniejsze zdjęcia z kolejnych sesji. Tym razem wystąpiła przed aparatem niczym Venus, w ukwieconym komplecie.

Sandra Kubicka to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich modelek. Przez ostatnie dziesięć lat pracowała dla najlepszych marek, będąc m.in. aniołkiem Victoria's Secret. Zdjęcia z jej udziałem zdobią amerykańskiego "Playboya" .

25-latka jest też ambasadorką kilku modowych kampanii. Po udziale w polskiej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wróciła do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuuje pracę przed obiektywem.