Sara James to niezwykły talent z Polski. Zrobiła furorę w amerykańskiej tv, a to dopiero początek!

Muzyczny gen z Afryki

Wygląda na to, że talent muzyczny ukrywa się w genach - Sara musiała odziedziczyć go ojcu. On sam jest cenionym wokalistą, który przeszedł podobną drogę do tej, którą jego córka podąża dziś ze znacznie większymi sukcesami. James Egwu-James znany jest polskiej publiczności z programów dla śpiewających amatorek i amatorów. Dekadę temu można go było zobaczyć m.in. w programach: "X-Factor" - wystąpił w nim w 2011 roku i "Bitwa na głosy" - startował tam rok później, jako członek chóru prowadzonego przez Mezo.