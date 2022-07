Sąsiedzi mieli widowisko. Partnerka Orłosia pozowała na balkonie w skąpym kostiumie

Pod wpisem zaroiło się od komplementów. Do głosu doszedł też Maciej Orłoś, który żartobliwie zakazał jej pakować ten strój do walizki. "Na pewno nie zabieramy tego kostiumu na żadne wakacje! Mowy nie ma! Za dobrze w nim wyglądasz" - napisał Orłoś, na co Koziejowska odpowiedziała: "Dobrze, kochanie".