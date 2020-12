Wysłał prezent dziennikarzowi. "Władza śmieje się nam w twarz"

To była jedna z największych afer tego roku. Pod koniec maja dziennikarz TVN Szymon Jadczak ujawnił w swoim artykule, że wybory prezydenckie, do których ostatecznie nie doszło (10 maja), będą kosztowały Pocztę Polską przynajmniej 70 milionów złotych. Za ich przygotowanie odpowiedzialny był wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk w mgnieniu oka stał się antybohaterem. W sieci zaczął funkcjonować zarówno jako mem, jak i jednostka monetarna.

Co więcej, Jacek Sasin wygrał nawet konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku, który ostatecznie się nie odbył . "Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone" – podała kapituła. Chodziło o słowo "sasin"/"sasinić". Utworzony czasownik oznacza wydawanie pieniędzy bez sensu lub organizowanie czegoś, czego nie ma.

Sam Sasin od początku zdawał się nie przejmować aferą i gdy dziennikarze pytali go, kto zapłaci za wybory, które się nie odbyły, odpowiadał m.in. w taki sposób: – Kto zapłaci? Normalnie tego typu rzeczy reguluje budżet państwa. Opozycja ciągle trąbi i chwali się, że te wybory się nie odbyły i to jest ich wielkich sukces, to może podzielą się tymi kosztami? PO nigdy nie dbała o środki publiczne – powiedział w rozmowie z RMF FM.