Save the Vinyl. Cztery wyjątkowe sety przez Facebooka

Już w najbliższy piątek, 17 lipca, ośmiu najlepszych polskich DJów rozgrzeje scenę. Wydarzenie pod nazwą Save the Vinyl to niesamowite doznania muzyczne z gatunku electro, house, italo-disco i techno tym razem skierowane szczególnie do fanów vinylowych płyt. Koncert dostępny jest dla wszystkich, którzy mają dostęp do sieci.

Save the Vinyl to niezwykła kolaboracja w ramach znanej już akcji #TrueMusic. Tym razem wspólnie z krakowskim Pop Up Radio, akcja ma wesprzeć lokalnych DJów i oddanych kolekcjonerów płyt winylowych. W tym celu organizują wspólnie specjalny koncert, dzięki któremu artyści będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności szerokiej publiczności online, a za swoje wynagrodzenie „uratują” kolejne winyle - do swoich sklepów w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu.

Osiem mega gwiazd

W trakcie wydarzenia wystąpi ośmiu artystów w czterech mixtape’ach B2B. Koncert będzie pierwszym z cyklu imprez Save The Vinyl, dlatego przygotowano wyjątkowy line up, w składzie którego znaleźli się najlepsi polscy artyści sceny techno:

• Olivia – znana krakowskiej społeczności z imprez We are Radar, i DZUMA - reprezentant warszawskiej sceny klubowej, stojący na czele wytwórni Syntetyk.

• Daniel Drumz - DJ i producent z Krakowa. Zasłynął między innymi dzięki współpracy z Grammatikiem i Eldo, a dziś tworzy głównie brzmienia łączące house, soulfulowe disco i futurystyczną elektronikę. Swój set zagra wspólnie z DJ Eltronem, jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej muzyki tanecznej, współtwórcą duetu Seltron 400 oraz założycielem wytwórni Dom Trojga.

• Dtekk i Kinzo Chrome. Pierwszy z nich to członek kolektywu Technosoul, który w swoich utworach łączy m.in. styl electro i italo disco. Kinzo Chrome, który razem ze swoją siostrą tworzy kilkutysięczną kolekcję winyli Techno, Electro, Italo Disco i House.

• DJ Virtual Geisha - założycielka Pop Up Radio i twórczyni popularnego, krakowskiego cyklu imprez rips for the Lonely Hearted i DJ Feelaz, który od ponad 20 lat gromadzi tłumy w klubach i na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą.

Save the Vinyl to kolejna inicjatywa marki Ballantine’s, skierowana do społeczności muzycznej. W trakcie globalnej pandemii we współpracy z Boiler Room zorganizowano cykl imprez online „Streaming from Isalonation”, który połączył DJów z całego świata z ich fanami, w tym również polski kolektyw „Brutaż”.

Koncert online startuje o godzinie 17.00 na oficjalnym profilu marki na facebooku https://www.facebook.com/BallantinesPoland/ oraz Pop Up Radio https://www.facebook.com/pg/popupradiokrk.

