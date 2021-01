Schudła 12 kilogramów. Pochwaliła się tym w mediach społecznościowych

Ciara to popularna amerykańska piosenkarka. Gwiazda ceni sobie prywatność i woli nie opowiadać o swoim życiu w wywiadach. Mimo ogromnej sławy trzyma media na dystans i nie pozwala im się za bardzo zbliżyć do niej i do jej rodziny. O jej życiu prywatnym niewiele wiadomo. W 2016 r. stanęła na ślubnym kobiercu z Russellem Wilsonem. Para wspólnie wychowuje pierwsze dziecko artystki będące owocem jej związku z raperem Fututre.