Schwarzenegger w końcu się rozwiedzie? Wojna w sądzie trwa od 10 lat

Zagraniczne źródła informują, że Arnold Schwarzenegger i jego niemal była żona Maria Shriver "próbują wszystko podsumować i to dobry znak, że się zbliżają do końca batalii". Ta trwa wyjątkowo długo. Maria złożyła wniosek o rozwód z Arnoldem 1 lipca 2011 r. po 25 latach małżeństwa. Zakochani przed ślubem nie podpisali intercyzy. Być może dlatego ich rozwód tak bardzo się przeciąga i byli partnerzy w świetle prawa wciąż są małżeństwem. O ratowaniu związku nie ma jednak co marzyć.