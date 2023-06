Ścibakówna i Englert wyprowadzą się z Polski? Rozglądają się za willą w ciepłym kraju

Poważne plany

Pod koniec kwietnia aktorka para wybrała się do Włoch, a konkretnie do Umbrii. Wówczas świętowali urodziny Beaty Ścibakówny. Teraz Jan Englert wraz z żoną ponownie planują wybrać się do tego kraju. Okazuje się, że zagraniczny wypad wiąże się nie tylko z odpoczynkiem, ale też z konkretnymi planami zakupowymi. Według informatora jednego z tygodników, małżeństwo planuje nabyć nieruchomość we Włoszech.