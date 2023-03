Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox na czterech koncertach w Polsce w ramach "Life In The Past Lane Tour"

Trasa koncertowa Postmodern Jukebox – "Life In The Past Lane" jest celebracją największych utworów XX wieku, wraz z połączeniem rozpoznawalnych hitów z obecnej ery – idealna fuzja tego co vintage, z tym co nowoczesne. Na wiosnę ta muzyczna maszyna czasu zadebiutuje w UK. Rozpoczynająca się w kwietniu 2023 roku, trasa ‘Life In The Past Lane’ obejmie takie koncerty jak występ na Cambridge’s Corn Exchange 26 kwietnia czy w Royal Festival Hall w Londynie 28 kwietnia, a także zawita do Birmingham, Edinburgh, Sheffield, Manchester, Brighton, Norwich, Nottingham, Liverpool i wiele innych miast.