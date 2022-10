Sean Penn stracił mamę. Aktorka Eileen Ryan zmarła w wieku 94 lat

Ryan zagrała w ponad 60 filmach i serialach ("Bonanza", "ER", "Ally McBeal", "Grey's Anatomy"). W 1989 pojawiła się w "Parenthood", rok później w "Magnolii". W 2001 r. można było ją oglądać w "I Am Sam", a w 2006 r. w "All the King's Men". Z branżą filmową pożegnała się w 2016 r.