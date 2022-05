Wyszła i spuściła głowę. Tak skończyła się "randka" z byłym mężem

Sean Penn już trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Ostatnio z kobietą w wieku swojej córki, która niedawno dołączyła do grona eks-żon aktora. Penn mówi otwarcie, że to z jego winy rozpadło się to małżeństwo. Mimo to on nadal kocha byłą żonę i chce z nią spędzać wolny czas.