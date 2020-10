Sebastian Fabijański i Maffashion sprzedają mieszkanie. Zawrotna kwota

Będąc w ciąży Maffashion przez bardzo długi czas nie potwierdzała żadnych doniesień medialnych, choć plotek na ten temat krążyło mnóstwo. Zarówno blogerka, jak i jej partner nie odnosili się do nich w żaden sposób. Dopiero w ósmym miesiącu postanowili podzielić się tą nowiną ze światem. Kuczyńska chciała przeżyć ten czas w spokoju, co zapewniało jej mieszkanie na warszawskim Wilanowie, które dzieliła z Sebastianem Fabijańskim.

Kilka dni temu w sieci pojawiło się ogłoszenie sprzedaży nieruchomości. "Prezentujemy Państwu wyjątkowy apartament o powierzchni 164,68 m2 znajdujący się na ostatnim piętrze inwestycji In Art. Penthouse charakteryzuje się ciszą i prywatnością, wysokie 3-metrowe sufity w połączeniu z panoramicznymi oknami, powodują, że odczucie przestrzeni jest jeszcze większe. Ogromny taras o powierzchni 52 m2 w otoczeniu wierzb zapewnia intymność, a jego układ pozwala na pełne wykorzystanie tej powierzchni. Na tarasie znajduje się pełna strefa wypoczynkowa z genialnym nagłośnieniem Bowers&Wilkins oraz miejscem na jacuzzi". Mieszkanie ze zdjęć to właśnie to, w którym Maffashion pomieszkiwała z Fabijańskim.