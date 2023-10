Sebastian Fabijański podsumował "gadkę" Joachima Brudzińskiego z PiS. Wskazał też swojego politycznego antyulubieńca

- Dla mnie to jest polityczny bełkot, taki "trash talk" (gadka-szmatka - red.). Ja tego nie słucham, nie interesuje mnie to. Każdy wie, jaki koń jest. Nawet nawijam w jednym ze swoich kawałków: "To już lepiej być posłem w tym kraju niż tym, kim stałem się ja w internecie" - stwierdził autoironicznie Fabijański.