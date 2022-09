Sebastian Karpiel-Bułecka o wierze i śmierci taty. "Chciałem, żeby widział mnie w roli ojca. Nie udało się"

Zakopower wraca po 5 latach z nową płytą, która ukaże się już w listopadzie. Niedawno premierę miał drugi singiel z albumu "Chwila". Z tej okazji gościliśmy w Wirtualnej Polsce Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Fani tęsknili za jego muzyką. W rozmowie z dziennikarzem Filipem Borowiakiem Bułecka zdradził co nieco o albumie, ale to nie wszystko. Pojawił się również poważny temat wiary. - Wyrosłem w takim, a nie innym domu - opowiadał piosenkarz, którego wychowywała religijna babcia. - Wiara mi bardzo pomagała w kryzysowych momentach - przyznał. Karpiel-Bułecka ma za sobą ślub kościelny, który jednak wziął po kilku latach związku z ukochaną partnerką. Na świecie zdążyły się nawet pojawić dzieci. - Jak Paulina była w ciąży, mój ojciec zmarł - mówił wokalista, tłumacząc, skąd decyzja o przesuwaniu terminu ślubu. Karpiel pożegnał tatę w 2017 r. - Wszystko co robię, w sensie muzycznym, jest jemu dedykowane. Myślę, że dzięki niemu to robię. Zaraził mnie tym. Absolutnie to doceniam - opowiadał. Zobaczcie rozmowę z wokalistą. Jej pozostałe fragmenty ukażą się w WP już niebawem.