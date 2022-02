Sędzia Anna Maria Wesołowska pisze o "lex Czarnek". Apeluje do prezydenta

W środę Sejm zdecydował o dalszych losach ws. nowelizacji ustawy prawa oświatowego, nazywanej potocznie "lex Czarnek". Posłowie odrzucili sprzeciw Senatu. Ustawa trafi do prezydenta. Przed Andrzejem Dudą istotna decyzja – jego werdykt zaważy mocno na kształcie obecnego szkolnictwa. Do prezydenta apelują nauczyciele, rodzice, głos w sprawie zabierają znane osobistości i eksperci. Wzywają go do zawetowania kontrowersyjnej nowelizacji.