Sędzia chciał roku więzienia dla celebrytki. Stanęło na 7 dniach

Mattie Breaux zyskała w Stanach popularność dzięki udziałowi w show "Floribama Shore". Pojawiła się też w show "Party Down South". Gwiazdka MTV ma ponad pół miliona fanów na Instagramie, gdzie dzieli się swoim życiem. Podobno jest inspiracją dla tych, którzy zmagają się z akceptacją siebie. Działania influencerki zostały całkowicie przyćmione jej aresztowaniem. To kolejny przykład na to, że życie pokazywane na Instagramie a to prawdziwe dzieli przepaść.