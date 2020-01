Selena Gomez jest zła na swoich fanów: "Jestem wami zawiedziona, to obrzydliwe!"

Selena Gomez najwidoczniej ma powody do złości. Fani gwiazdy zaatakowali jej przyjaciółkę, Madison Beer.



Zaistniała sytuacja najwidoczniej nie przypadła do gustu fanom Seleny Gomez. Niektórzy z nich za pośrednictwem mediów społecznościowych zarzucili Madison Beer, że celowo próbuje zepsuć imprezę premierową Gomez. Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana.

"Zjadłam jedynie kolację z moją przyjaciółką Hailey... Tylko tyle. Czy to zbrodnia? Kocham Selenę od zawsze... Nigdy nie próbowałabym jej zasmucić. To, co się wydarzyło, jest podłe i niepotrzebne" - napisała Madison Beer.