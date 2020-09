Selena Gomez pokazała intymną bliznę. Już się jej nie wstydzi

Selena Gomez zamieściła na Instagramie fotkę w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym. Niby nic nadzwyczajnego, gwiazdy często pokazują się w takim wydaniu, ale 28-latka nie zrobiła tego, by zachwycać figurą i zdobywać nowych fanów. Gomez przybrała bowiem taką pozę, by uwidocznić bliznę, która do niedawna była źródłem jej kompleksów.