Sensacyjne połączenie pokoleń! Omenaa Mensah, Borys Szyc i Agata Kulesza z córkami na Festiwalu Lema Bomba Megabitowa

Tegoroczna edycja Festiwalu Przyszłości to rozmowa o inteligencji, jej rodzajach, typach i kontekstach. "Sztuczna inteligencja to fenomen, na którym skupiamy się na Festiwalu Lema Bomba Megabitowa od pierwszej edycji. W 2023 chcemy o inteligencji porozmawiać szerzej. Rozwój AI jest dziś niezaprzeczalnym faktem, ale to jego implikacje etyczne i społeczne będą decydowały o krajobrazie przyszłości. Inteligencja zarówna ta ludzka, jak i ta nieludzka, to też coś, co zadecyduje o przyszłości. Jej tempo rozwoju, jak i ilość sytuacji kryzysowych, z którymi dziś się borykamy, sprawia, że bierna postawa wobec zmian jest niemożliwa.", mówi dr Maciej Kawecki, Prezes Fundacji Instytutu Lema.