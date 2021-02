Trudno powstrzymać śmiech. To nagranie jest hitem sieci

Serniki a la Podsiadło, promowane u boku Klaudiusza z "Big Brothera" w telezakupach Bambo, to już nie tylko hit tegorocznej aukcji WOŚP, ale i sieci. Za skromnej urody ciasta internauci są w stanie zapłacić naprawdę imponującą kwotę, która - w przeciwieństwie do sernika - wciąż rośnie.

Dawid Podsiadło jak co roku i tym razem wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem jednak zarówno przedmiot, który wystawił na licytację, jak i sposób promowania swojej aukcji w sieci wyróżnia go z morza ofert. Do 14 lutego można wylicytować zestaw trzech, własnoręcznie upieczonych przez Podsiadłę serników, które artysta osobiście dostarczy zwycięzcy w ustalonym terminie. Ciasta cieszą się ogromnym powodzeniem, a internauci za wypieki są gotowi zapłacić nawet 18 tys. złotych. Warto dodać, że ta imponująca kwota wciąż rośnie, podobnie jak popularność filmiku, na którym Podsiadło wraz z Klaudiuszem Sevkoviczem zachwala serniki.

Wygląda na to, że nagranie utrzymane w nostalgicznym klimacie telezakupów, które niejednokrotnie doprowadza do śmiechu, urzekło internautów bardziej niż, co tu dużo mówić, mizernych rozmiarów ciasta. Jak mówi jednak o swoim serniku Dawid Podsiadło - z dumą prezentując go na szklanej paterze - "jak leży na krysztale, wygląda wspaniale".

Największe metamorfozy gwiazd

Pod nagraniem z udziałem Podsiadły i legendy "Big Brothera" opublikowanym na YouTubie znajdziemy wiele komentarzy zachwyconych internautów. Docenili nie tyle kulinarne umiejętności muzyka, co pomysłowość przy realizacji tegorocznej aukcji.

"Ten sernik wygląda, jakby Dawid robił go drugi raz w życiu, ale to czyni go jeszcze piękniejszym",

"Dawidzie, czekamy na odcinek z Makłowiczem",

"Kreatywność, jak zawsze na najwyższym poziomie!" - piszą internauci, co rusz przytaczając najśmieszniejsze fragmenty nagrania.

Warto wspomnieć, że w filmiku, poza Klaudiuszem i Podsiadło, pojawiły się też inne gwiazdy, choć nie telewizji, a internetu. Wśród zachwalających serniki, które potrafią odmienić życie jest np. Radek Kotarski, autor kanału "Polimaty" na Youtubie.

"Sernik Podsiadło od Podsiadły zmienił moje życie. Spłaciłem długi, pogodziłem się z sąsiadem i przestałem kraść ołówki z Ikei. Ty też możesz. Wystarczy, że wylicytujesz sernik już teraz. Tak, już teraz, a dostaniesz nie jeden, nie dwa, a trzy serniki. Polecam rodzinie oraz znajomym oraz wszystkim" - napisał Kotarski w komentarzach pod filmikiem z telezakupów.

Choć tego rodzaju zapewnienia są elementem humorystycznej konwencji, nie ulega wątpliwości, że kwota zebrana za serniki z pewnością odmieni życie małych pacjentów korzystających ze sprzętu ufundowanego przez WOŚP.

Telezakupy Bambo - Sernik Dawida Podsiadło (29. Finał WOŚP)