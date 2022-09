Sex Pistols nigdy nie mieli litości dla królowej Elżbiety. Jej pożegnanie wzrusza

Piosenka "God save the Queen" powstała z okazji 25-lecia panowania królowej Elżbiety. Była parafrazą słów hymnu i ostrym atakiem na rodzinę królewską oraz cały brytyjski establishment. Natychmiast stała się hitem, sprzedano 150 tys. singli, ale nigdy nie pokonała słodkiej ballady Roda Stewarta "I don't wanna talk about it" i nie zdobyła pierwszego miejsca na UK Chart. Fani zespołu twierdzą, że był to spisek BBC, która publikowała oficjalne wyniki i nie mogła dopuścić do tryumfu takiego sacrum profanum.