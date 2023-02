Shakira przerwała milczenie. Skomentowała zdradę partnera

W rozmowie z hiszpańskim dziennikarzem Enrique Acevedo Shakira powiedziała: - Ja też kupiłam tę historię, że kobieta potrzebuje mężczyzny, by być kompletną. Ja też marzyłam o rodzinie, w której dzieci miałyby mamę i tatę pod jednym dachem. Nie spełnisz wszystkich swoich marzeń, ale życie ma swoje sposoby, aby ci to zrekompensować i myślę, że życie z pewnością zrobiło to dla mnie z dwójką cudownych dzieci, które mam, które napełniają mnie miłością każdego dnia.