Shakira w szpitalu? Jej rzecznik powiedział, co się dzieje

Informacje zdementował jednak rzecznik wokalistki, dziennikarz Rodrigo Beltrán, informując: "Te zdjęcia pochodzą z 28 maja. Ojciec Shakiry William Mebarak upadł, piosenkarka wsiadła z nim do karetki i odwiozła go do szpitala, gdzie mężczyzna obecnie wraca do zdrowia". Potwierdzają to inne zdjęcia, na których widać matkę Shakiry pocieszaną przez córkę i jej partnera.