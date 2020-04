Shane Lynch rozstał się z żoną. Nie mogli ze sobą wytrzymać podczas kwarantanny

- Zazwyczaj cały czas jestem w trasie, a ostatnie trzy miesiące po raz pierwszy spędziłem w domu. Mieliśmy trudny okres i przechodziliśmy przez niego w tej izolacji. Teraz nie jestem w domu, bo skakaliśmy sobie do gardeł. To nie był dobry czas ani dobra przestrzeń - wyjaśnił w podcaście "'Morning After".