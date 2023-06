Shannen Doherty pokazuje kulisy walki z rakiem. Mówi o swoim przerażeniu

"To jak kopanie sobie grobu na raty. Gdzie w tym jest nadzieja? Nie robię żadnej listy, bo zamierzam przejść do historii jako najdłużej żyjąca z rakiem osoba. A tak na serio, gdybym miała umieścić cokolwiek na tej liście, to napisałabym "po prostu żyj" - stwierdziła Shannen Doherty.