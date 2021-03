Sharon Stone otarła się o śmierć. Opowiedziała o niezwykłym doświadczeniu

Aktorka udzieliła ostatnio wywiadu w "Today Sunday", w którym zrelacjonowała sytuację sprzed lat. Opowiedziała o tym, jak we wrześniu 2001 r. doznała udaru, a lekarze byli przekonani, że może to się skończyć śmiercią.

Już pod koniec marca światło dzienne ujrzą pamiętniki Stone wydane w formie książki, która nosić będzie tytuł "The Beauty of Living Twice". Gwiazda "Nagiego instynktu" pisze w nich o doświadczeniach z pogranicza śmierci, gdzie mówi o "świetle, uczuciu upadku, widzeniu zmarłych".

- Dowiedziałam się, że nie byłam jedyną, która miała tego rodzaju doświadczenie. To jest tak głębokie. I wiem, że naukowcy uważają, że można wyjaśnić to w racjonalny sposób. A spirytualiści twierdzą, że jest to sprawa duchowa. Osobiście zgadzam się z Albertem Einsteinem, który wierzył, że to jedno i drugie - wyznała 63-latka.