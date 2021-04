Sharon Stone wyjawiła obleśne słowa menadżera. "Nie byłam do wyr***ania"

Kilka tygodni temu w mediach zaczęły się pojawiać się pierwsze historie z autobiografii Sharon Stone . Aktorka wyznała w niej m.in., że jeden z producentów "Nagiego instynktu" namawiał ją, aby przespała się ze swoim filmowym partnerem. Miało to wyzwolić u nich ekranową chemię. Stone odmówiła. Wspomniała także o słynnej scenie przesłuchania z filmu Paula Verhoevena. Gdy zażądała usunięcia jej, producenci i reżyser się nie zgodzili, a prawnicy dali jej do zrozumienia, że jest "tylko aktorką, tylko kobietą".

Okazuje się, że nie były to jedyne przykrości, jakich doświadczyła w przeszłości. TMZ wyciągnął z "The Beauty of Living Twice" historię o jej byłym menadżerze. Zanim aktorka dostała rolę w "Nagim instynkcie" (1992), która rozsławiła ją na cały świat, była dość nieśmiałą i introwertyczną osobą. Te cechy jej osobowości skłoniły osobę zarządzającą jej karierą do stwierdzenia, że "nie sprawia wrażenia kobiety, która jest do wyr***ania". Kilka tygodni po jego słowach okazało się, że Stone przyszło zagrać jedną z najseksowniejszych postaci w historii kina.