Shaun Weiss. Przyjaciel aktora rusza na ratunek i ogłasza zbiórkę. "Nie opuszczę go"

Ruszyła internetowa zbiórka na rzecz aktora Shauna Weissa. 41-latek został niedawno aresztowany podczas włamania. Był pod wpływem metamfetaminy.

- Jest chory, chory psychicznie, a wszyscy wokół spisali go na straty - mówi znajomy aktora.

- Jest dla mnie jak brat. Nie opuszczę go .

- Wszystko, czego Shaun chce, to stać na scenie i rozśmieszać ludzi. Jest jednym z najzabawniejszych komików. Jest bystry, cięty, nie bierze siebie zbyt poważnie. Doskonale zdaje sobie sprawę z położenia, w jakim się znalazł. Wygląda to tak, że kiedy nasze mózgi idą w prawo, jego poszedł w lewo - mówi przyjaciel aktora.

Przypomnijmy. Pod koniec stycznia Shaun Weiss został aresztowany przez kalifornijską policję i trafił do aresztu . 41-latka przyłapano na gorącym uczynku, kiedy próbował odpalić auto w garażu, do którego chwilę wcześniej się włamał. Jak napisano w raporcie, Weiss był pod wpływem metamfetaminy.

To nie pierwszy taki wybryk z udziałem aktora. W sierpniu 2018 r. został aresztowany za pijaństwo. To wtedy do mediów trafiły niepokojące zdjęcia Weissa. O komentarz poproszono jego wieloletnią przyjaciółkę.