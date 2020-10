Shawn Mendes oskarżony o plagiat? Fani stają w jego obronie.

Shawn Mendes to obecnie jeden z najpopularniejszych piosenkarzy na świecie. Jego utwory podbijają listy przebojów i szybko zyskują miano hitów. Równie duże zainteresowanie co muzyka, wzbudza jego życie prywatne. Fankom artysty nie przeszkadza to, że jest w związku z Camillą Cabello, by snuć marzenia o wspólnej przyszłości.