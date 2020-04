Shay Mitchell z córeczką. Co za spojrzenie

Shay Mitchellswoją sławę w głównej mierze zawdzięcza serialowi "Pretty Little Liars", który do dziś chętnie oglądany jest przez nastolatki na całym świecie. Grała tam homoseksualną Emily Fields. Postać ta, choć czasem irytująca, na ogół wzbudzała sporą sympatię widzów. Odtwórczyni roli wcale nie odstawała pod tym względem od granej przez siebie postaci. Mitchell szybko zebrała spore grono fanów, które jeszcze bardziej powiększyło się tuż po premierze serialu "You", gdzie zagrała Peach Salinger. Jednak kariera to tylko część jej życia. Dużo czasu poświęca partnerowi i kilkumiesięcznej córce.