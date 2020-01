Sia została matką! Biseksualna piosenkarka zdecydowała się adoptowanie dziecka

Sia w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, że została matką. Opowiedziała również o swojej słabości do Diplo.

Sia nie należy jednak do zbyt wylewnych gwiazd. Wokalistka rzadko kiedy pozuje na ściankach, a także nie zdradza zbyt wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Podczas koncertów występuje w dużej peruce zasłaniającej jej twarz .

- Znaczna część naszej relacji mija nam na unikaniu seksu, żeby nie zrujnować naszych kontaktów zawodowych. On jest super przystojny. W tym roku wysłałam do niego SMS-a: "Posłuchaj, jesteś jedną z pięciu osób, które mnie seksualnie pociągają i teraz gdy postanowiłam, że będę do końca życia sama i adoptowałam syna, nie mam czasu na związki. Więc jeśli jesteś zainteresowany seksem bez zobowiązań, odezwij się!" - oznajmiła.