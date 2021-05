Siedem filmów i seriali, które musisz zobaczyć tej wiosny. Tylko na HBO GO

Znani i mniej znani superbohaterowie

Nawet jeżeli kino superbohaterskie traktujemy wyłącznie w kategorii "guilty pleasure" to uważamy, że zdecydowanie nie ma nic złego w poprawianiu sobie nastroju widowiskowymi pojedynkami i popisami nadnaturalnych mocy. Fani klasyki w konwencji obcisłych uniformów i peleryn na pewno ucieszy "Wonder Woman 1984". To sequel o losach lubianej kobiecej superbohaterki – księżniczki Diany, która musi wyjść z ukrycia, by uratować świat przed potężnym artefaktem. Tajemniczy obiekt pozwala bowiem spełnić swojemu właścicielowi jedno życzenie, a w niewłaściwych rękach może doprowadzić do katastrofy.