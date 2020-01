"Silent disco" podbijają Polskę. Przy tym bawił się Sam z serialu "Atypowy"

W ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ale czym są właściwie imprezy określane mianem "silent disco”?

Zabawa w stylu silent disco to idealny pomysł na imprezę w plenerze, której dzięki ciszy nie będzie trzeba kończyć zaraz po 22, ponieważ osoby, które nie założą słuchawek kompletnie nic nie usłyszą, jedyne co będzie świadczyć o zabawie to tańczący ludzie. Ponadto taka impreza daje jej uczestnikom możliwość wyboru - uczestnicy imprezy sami wybierają rodzaj muzyki do której chcą tańczyć, co ma również działanie integracyjne, ponieważ nie bawią się tylko Ci, którym podpasuje dany rodzaj muzyki, podczas gdy reszta podpiera ściany. Silent disco to jedyny rodzaj imprezy na którym można bawić się do hip-hopu, rocka i największych hitów popu jednocześnie!