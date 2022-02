Siostra Kate Moss na odwyku. Jest poważnie uzależniona

Choć Lottie podjęła walkę z nałogiem, to pobyt w ośrodku wcale nie przeszkadza jej w aktywności w mediach społecznościowych. Kobieta dalej zamieszcza półnagie zdjęcia na Instagramie, co nie podoba się jej obserwatorom, którzy zarzucają jej, że nie skupia się na powrocie do zdrowia.