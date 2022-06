Siostrzenica Morawieckiego na zdjęciach ze szpitala. Klara Williams miała groźny wypadek

"Po 4 dniach zostanę wypisana ze szpitala. Wszystko mnie boli, nie mogę ruszać rękami, ale cieszę się, że żyje. Moje życie było pod znakiem zapytania, dlatego zamiast narzekać na ból, naprawdę czuję ogromną wdzięczność, że żyje [...]" - napisała Williams.- "Do wypadku doszło w moim teatrze w czasie prób do nowego spektaklu. Nie jestem na razie w stanie opisać tej całej sytuacji, w każdym razie bardzo ciężki element scenografii spadł na mnie z wielką siłą i przygniótł mnie do ziemi, przygniatając mi ręce, a ja z całym impetem uderzyłam twarzą o scenę" - wyjaśniła ze szczegółami aktorka.