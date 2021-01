"Nowy rok, nowe kudły". Siwiec już tak nie wygląda

Natalia Siwiec jeszcze kilka dni temu miała włosy ścięte do ramion i dość ciemny brązowy kolor na głowie. Nowy rok to okazja do metamorfoz, więc modelka wybrała się do fryzjera. Postawiła na dłuższe włosy i lekkie rozjaśnienie. Wygląda świetnie, choć, ponieważ jest piękną kobietą, dobrze jej w każdej fryzurze. Nie wierzycie? Siwiec w ciągu ostatnich lat eksperymentowała z długościami i odcieniami. Stawiała to na czerń, to na ciepły blond. W każdym wydaniu robiła wrażenie.