"Skaczą z 9 metrowej ściany, osiągając bardzo dużą prędkość". Już niedługo odwiedzą Polskę. Spektakularne show na żywo, które trzeba zobaczyć

Masz kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w mediach. Co czułaś dołączając do Cirque du Soleil? Co to dla Ciebie znaczyła ta zmiana?

Dla mnie, tak jak dla wielu moich współpracowników – dołączenie do Cirque du Soleil było spełnieniem marzeń. Pamiętam, jak rodzice zabierali mnie na te przedstawienia, kiedy byłam mała i byłam zauroczona! Oczywiście wtedy nie mogłam sobie nawet wyobrazić ile osób jest zaangażowanych w każdą produkcję. Nie byłam też artystką cyrkową, więc nie zdawałam sobie sprawy, że dla mnie również istnieje możliwość dołączenia do tej wyjątkowej firmy. Teraz dane mi jest podróżować po całym świecie i razem z kolegami i koleżankami dostarczać emocji i inspiracji zarówno dzieciom, jak i dorosłym, poprzez różnorodne dyscypliny artystyczne. To wspaniałe.