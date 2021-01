Skąd to wiedział? Już 8 lat temu napisał piosenkę o wirusie w 2020

Co na to sam artysta? Twierdzi, że dziewięć lat temu dużo się mówiło o koronawirusie. Mieszkający w Stanach muzyk słyszał o nim zarówno w wywiadach, jak i na wykładach, jednak większość mówiła "nie ma się czym martwić". Tak powstał pomysł na utwór "Pandemic", żeby zwrócić uwagę na problemy, które mogą okazać się istotne w kolejnych latach. "Napisałem w nim masę tego g***a i przypadkiem powiedziałem, że wy wszyscy wariujecie. Ale możesz wierzyć w to, w co chcesz. Pokój wszystkim i dzięki za wysłuchanie!" - skwitował Dr Creep. Pochodzący z Phonix w Arizonie raper i producent muzyczny jest obecny na amerykańskim hip-hopowym rynku wydawniczym od przeszło 10 lat.