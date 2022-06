Skandal pod kościołem. Harry i Meghan zostali wybuczeni na oczach świata

Platynowy jubileusz królowej Elżbiety II ściągnął do Londynu mnóstwo znamienitych gości. Do Wielkiej Brytanii przyleciał też zbuntowany książę Harry z żoną Meghan Markle. Oboje uczestniczą we wszystkich oficjalnych uroczystościach związanych z jubileuszem, co nie podoba się wielu poddanym.