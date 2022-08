Co on wyprawia? Policja publikuje nowe zarzuty dla aktora

Ezra Miller został oskarżony o włamanie się i kradzież kilku butelek alkoholu z prywatnej rezydencji w Vermont, w Stanach Zjednoczonych. Miller włamał się do domu pod nieobecność właścicieli. Nagrały go kamery monitoringu. O ile szybko ustalono, kto jest sprawcą, tak znalezienie Millera nie było takie proste. Policja z Vermont informuje, że do incydentu doszło na początku maja, natomiast dopiero teraz - 7 sierpnia - odnaleziono aktora, przedstawiono mu zarzuty i polecono stawić się w sądzie.