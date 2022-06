"Skarżypyta Cieślak". Skiba komentuje aferę wokół pracownicy poczty

Skiba stwierdza, że 30 proc. Polaków popiera obecne rządy. "I tak się zastanawiam, czy my jako Polacy dorośliśmy do wolności i czy wogóle nadajemy się do cywilizowanych systemów zachodnich demokracji, czy raczej jesteśmy z tej siermiężnej, wschodniej szkoły biurokracji, absurdalnych nakazow, powszechnej cenzury, biedy umysłowej oraz rządów knuta i buta?" - pyta.