Skatowali go koledzy. Skonał przywiązany do płotu

Młody chłopak spędzał wieczór w barze studenckim na obrzeżach rodzinnego miasteczka w stanie Wyoming. Poprosił dwóch kolegów o podwiezienie do centrum. Wsiadł razem z nimi do samochodu. Do centrum już nie dojechał.

Zamiast odwieźć chłopaka, znajomi skręcili z głównej drogi i wywieźli Matta w odludne tereny na wschód od miasta. Tam rozegrał się przerażający dramat. "Koledzy" wywlekli Matta z samochodu i zaczęli okładać go po twarzy kolbą od pistoletu. Gdy stracił przytomność, przywiązali go płotu i zostawili. Temperatura w nocy, jak to w październiku, spadła do niemal zera stopni.