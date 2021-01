Skiba komentuje aferę wokół szczepionek. "Tylko ślepy nie widzi, że to zasłona dymna"

Krzysztof Skiba o sytuacji artystów w czasie pandemii: "Odmrożono jedną nogę i to nie w całości"

Głos w i tak głośnej już sprawie zabrał Krzysztof Skiba. Muzyk i satyryk słynie z dosadnych i mocnych komentarzy na temat dotykających Polaków problemów, niejednokrotnie ciętych i trafnych. Tym razem także zdecydował się podzielić opinią. Nie ma wątpliwości, że to, co wydarzyło się w minionych dniach, nie powinno mieć miejsca.

"Tak nie powinno być. Ale tylko ślepy nie widzi, że to zasłona dymna do kolejnych afer rządu", dodaje, przypominając o sprawie banku Czarneckiego czy ostatnich wyznaniach słynnego agenta Tomka.

"Czy nie macie wrażenia pewnej schizofrenii. Jednego dnia prawicowi publicyści przekonują swych czytelników, że szczepionki to spisek WHO, że przez strzykawkę zmienimy płeć lub wszczepią nam czipa. Znany publicysta publikuje na swym twitterze bzdurę, że szczepionka kradnie nam nasze DNA i żaden katolik nie może się na to godzić. A chwilę później ten sama drużyna sceptyków i wrogów szczepionek, zamienia się w chór oburzonych moralistów, z radością kopiących aktorów, którzy zaszczepili sie poza kolejką", komentuje sprawę.

Krzysztof Skiba nie przebiera w słowach. Podkreśla, że afera wokół szczepionek to jeszcze jeden przykład na to, że do powrotu do normalności jeszcze nam daleko. I przestrzega, że kłopotów w tym temacie będzie jeszcze niemało.