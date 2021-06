Skiba ostro: "Władza nie zasłużyła na to, by jej wierzyć"

Gościem programu WP "Newsroom" był Krzysztof Skiba. Prowadzący zapytał go o sytuację w branży koncertowej i poprosił o komentarz do głośnych słów Kazika o apartheidzie. - Chyba trochę przesadzili. Przymusu szczepień przecież u nas nie ma - stwierdził Skiba. Dodał, że on i cała jego rodzina są zaszczepieni, a muzyk już koncertuje. - Rozumiem zespół Kult, który chce grać dla wszystkich. Nie może być tak, że będziemy grać tylko dla rudych albo łysych, zaszczepionych albo niezaszczepionych. Ale trzeba pamiętać o warunkach, w jakich żyjemy. Musimy uzyskać odporność społeczną, dzięki temu, że większość Polaków się zaszczepi - kontynuował Skiba. Piosenkarz dodał, że jego zdaniem kampania rządowa promująca szczepienia jest fatalna. - Jeden Cezary Pazura, wynajęty, namawia. Nie ma youtuberów, którzy by przekonali młodzież. Skiba jest zdania, że "władza nie zasłużyła na to, by jej wierzyć".