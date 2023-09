Skibińska w bikini. Nie przeszkodził jej nawet gips na nodze

Część fanów jednak tak się zapatrzyła w sylwetkę 60-latki, że nawet nie wspomniała o jej zdrowotnym problemie. A inni podkreślili, że w nawet w takim wydaniu Skibińska wygląda świetnie. "Czy ty nawet w gipsie musisz wyglądać?", "W gipsie, a i tak można? Można! Tylko kuźwa nie wiem, jak to robisz kobieto", "Nawet nie zauważyłem gipsu", "Trzeba przyznać, figurę to pani ma jak 20-stka", "Świetne ciało", "Perfecto", "Ta figura" - to jedne z komentarzy.